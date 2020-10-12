В Саранске девушка без прав устроила ДТП с пострадавшей

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадала 32-летняя женщина.

Указанный инцидент произошел в ночь на 11 октября на улице Победы. По предварительной информации, 23-летняя гражданка, находившаяся за рулем автомобиля марки «Опель», во время движения задним ходом врезалась в припаркованный автомобиль марки «Форд». Девушка уехала с места происшествия, но в кратчайшие сроки была найдена и задержана.

Пострадала 32-летняя пассажирка «Форда». Женщина доставлялась в одну из больниц Саранска, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

Выяснилось, что у 23-летней гражданки нет водительского удостоверения.

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Источник: гибдд.рф