В Ромоданово в результате ДТП пострадал 13-летний мотоциклист

В Ромоданово по вине 36-летнего водителя иномарки произошло ДТП, в результате которого пострадал несовершеннолетний мотоциклист.

Происшествие произошло вечером 11 октября на улице Полежаева. По предварительной информации, 36-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Рено», совершая поворот, не предоставил право первоочередного проезда двигавшемуся во встречном направлении мотоциклу под управлением 13-летнего парня, вследствие чего транспортные средства столкнулись.

Мотоциклист был госпитализирован.

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Источник: гибдд.рф