В Мордовии сотрудники ГИБДД за один день задержали двух пьяных водителей

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции за один день задержали двух пьяных автомобилистов.

В Саранске утром 10 октября инспекторы ДПС ГИБДД МВД по Мордовии на улице Металлургов остановили автомобиль марки ВАЗ-21074. За рулем транспортного средства находился 33-летний гражданин, который пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

Вечером того же дня в селе Монастырское стражи порядка на улице Школьной остановили автомобиль марки «Ситроен» под управлением пьяного 28-летнего гражданина.

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Источник: гибдд.рф