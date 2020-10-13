Мордовия получит средства на ежемесячные выплаты на детей

Мордовия получит из федерального бюджета денежные средства в размере 335,787 млн рублей на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет.

Всего в регионы России планируется направить более 8,8 млрд рублей. Размер пособия составляет 50% регионального прожиточного минимума на ребенка. Это порядка 5,5 тыс. рублей в месяц.

Оформить рассматриваемую выплату можно, подав электронное заявление на портале Госуслуг, при личном визите в МФЦ или органы соцзащиты.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru