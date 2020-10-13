Мэр Саранска напомнил о действующем моратории на рукопожатия

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев напомнил о действующем моратории на рукопожатия.

Градоначальник отметил, что за последнее время многие граждане перестали соблюдать некоторые санитарно-эпидемиологические нормы, хотя опасность в виде коронавирусной инфекции всё ещё не миновала.

Также мэр подчеркнул, что руки являются одним из переносчиков инфекции.

Кроме того, глава городской администрации напомнил, что людям старшего поколения без острой необходимости не нужно выходить из дома.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

Также читайте о том, что в Саранске работу объектов торговли и общепита, нарушающих санитарно-эпидемиологический режим, будут приостанавливать.

Источник: adm-saransk.ru