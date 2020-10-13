Ярмарки выходного дня в Саранске в ближайшее время не будут работать

В Саранске ярмарки выходного дня не будут работать до улучшения эпидемиологической ситуации.

Глава администрации города Пётр Тултаев заявил, что на продовольственных ярмарках очень сложно выдержать социальную дистанцию, а также крайне тяжело контролировать соблюдение масочно-перчаточного режима.

Кроме того, градоначальник призвал воздержаться в этом году от проведения новогодних корпоративов.

В образовательных организациях города в связи с эпидемиологической ситуацией в этом году отменены все новогодние представления.

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Источник: adm-saransk.ru