Ярмарки выходного дня в Саранске в ближайшее время не будут работать

В Саранске ярмарки выходного дня не будут работать до улучшения эпидемиологической ситуации.
Глава администрации города Пётр Тултаев заявил, что на продовольственных ярмарках очень сложно выдержать социальную дистанцию, а также крайне тяжело контролировать соблюдение масочно-перчаточного режима.
Кроме того, градоначальник призвал воздержаться в этом году от проведения новогодних корпоративов.
В образовательных организациях города в связи с эпидемиологической ситуацией в этом году отменены все новогодние представления.
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Источник: adm-saransk.ru