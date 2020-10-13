В Торбеево в результате пожара пострадал мужчина

В Торбеево произошел пожар, в результате которого пострадал мужчина.

Днём 12 октября огонь вспыхнул в одной из квартир жилого дома №3, расположенного по адресу – улица 2-й Микрорайон.

В результате пожара пострадал владелец жилья 1968 года рождения. Мужчина был госпитализирован. Медики диагностировали у пострадавшего ожоги рук, ног и туловища третьей степени (80% тела).

Огонь повредил квартиру на площади 8 квадратных метров.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru