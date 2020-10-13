В УФСИН РФ по Мордовии прошел конкурс «Дары осени»

В учреждениях, подведомственных УФСИН РФ по Мордовии, а также в медико-санитарной части №13 ФСИН России в рамках проведения месячника пожилых людей прошел конкурс «Дары осени».

В МСЧ-13 в мероприятии приняли участие представители всех подведомственных филиалов, а также ветераны учреждения.

В ЛИУ-3 среди отделов и служб был проведен конкурс «Золотая осень». На суд жюри были представлены костюмы, созданные вручную, а также композиции в следующих номинациях: «Кулинарное блюдо», «Осенний букет», «Творческая работа».

В ИК-2 в конкурсе «Дары осени» приняли участие все отделы и службы учреждения. Были представлены работы в нескольких номинациях, среди которых «Осенний букет», «Осеннее блюдо» и «Осенняя композиция».

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Источник: 13.fsin.su