Сотрудники УФСИН РФ по Мордовии организовали акцию «Помоги зоопарку»

Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции УФСИН РФ по Мордовии организовали акцию под названием «Помоги зоопарку».

В рамках указанной акции в зоопарк Саранска были переданы излишки урожая, выращенного на личных приусадебных участках.

Работники зоопарка говорят, что животных именно сейчас, в преддверии зимы, стараются больше баловать витаминами, поэтому подарок из кабачков, тыквы, кукурузы и яблок пришелся весьма кстати.

Зоопарку было передано около тонны сельскохозяйственной продукции.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su