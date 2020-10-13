В Саранске в ДТП пострадала 22-летняя девушка

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадала 22-летняя девушка.

Указанное происшествие произошло днём 12 октября на улице Осипенко. По предварительной информации, 37-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Лада-Гранта», совершая разворот, не занял крайнее положение на проезжей части, вследствие чего допустил столкновение с автомобилем марки «Шевроле-Нива».

Пострадала 22-летняя пассажирка «Лады». Девушка доставлялась в одну из больниц Саранска, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф