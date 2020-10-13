В Мордовии возводятся школы и детские сады

Глава правительства Мордовии Владимир Сушков осмотрел ход реализации национальных проектов в Дубенском и Лямбирском районах республики.

В Дубенках Владимир Сушков посетил детский сад, построенный в рамках нацпроекта «Демография». Ожидается, что данный объект будет введен в эксплуатацию в ближайшее время.

В селе Аксеново Лямбирского района возводится новая школа. Владимир Сушков поручил в короткие сроки завершить устройство крыши, монтаж окон и системы отопления, чтобы до конца октября дать тепло и продолжить выполнение отделочных работ в здании. Также глава регионального правительства отметил необходимость завершения благоустройства территории новой школы.

Также читайте о том, что ярмарки выходного дня в Саранске в ближайшее время не будут работать.

Источник: e-mordovia.ru