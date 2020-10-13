В Мордовии разыскивается пропавший без вести житель Темникова

В Мордовии сотрудниками правоохранительных органов разыскивается пропавший без вести житель Темникова.

Волков Евгений Павлович 1961 года рождения, являющийся жителем Темникова, днём 9 октября ушел из дома и до сих пор не вернулся обратно. Брат пропавшего мужчины обратился в полицию 12 октября.

Все, кто что-либо знает о нынешнем местонахождении разыскиваемого гражданина, могут сообщить необходимую информацию по следующим телефонным номерам: 8(83445) 2-60-76 или 102.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф