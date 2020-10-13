В Саранске горел мусорный контейнер

В Саранске произошло возгорание мусорного контейнера.
Поздним вечером 12 октября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Сущинского. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что возле дома №4, корп. 2 горит мусорный контейнер.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Огонь повредил мусорный контейнер на площади 1 кв. м.
В настоящее время специалисты выясняют, что стало причиной пожара.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Также читайте о том, что в Торбеево в результате пожара пострадал мужчина.
Источник: 13.mchs.gov.ru