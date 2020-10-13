В Саранске горел мусорный контейнер

В Саранске произошло возгорание мусорного контейнера.

Поздним вечером 12 октября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Сущинского. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что возле дома №4, корп. 2 горит мусорный контейнер.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Огонь повредил мусорный контейнер на площади 1 кв. м.

В настоящее время специалисты выясняют, что стало причиной пожара.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru