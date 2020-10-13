В Мордовии представители ветеринарной службы скрывали свои доходы

Прокуратура Мордовии провела проверку исполнения законодательства о государственной службе и о противодействии коррупции в деятельности региональной ветеринарной службы.

В ходе указанной проверки было установлено, что отдельные государственные гражданские служащие ведомства и руководители подведомственных службе учреждений представили неполные и недостоверные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Имели место факты отсутствия отражения полученных доходов, их занижения, отсутствия отражения объектов недвижимости и земельных участков, банковских счетов в кредитных организациях.

Также имелись факты ненадлежащего контроля за полнотой нормативно-правового регулирования в сфере противодействия коррупции.

К дисциплинарной ответственности были привлечены 15 государственных служащих службы и 8 руководителей подведомственных учреждений.

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Источник: epp.genproc.gov.ru