В Саранске возбудили уголовное дело по факту падения ребенка в подвал

Прокуратура Пролетарского района Саранска провела проверку по факту падения малолетнего ребенка в подвальное помещение многоквартирного дома.

В начале августа нынешнего года 4-летний ребенок, играя возле дома, упал в подвальное помещение первого подъезда МКД №18 по улице Коваленко.

Данный инцидент произошел из-за того, что возле указанного подъезда находилось открытое подвальное помещение глубиной около 2 метров.

Управляющая организация не приняла меры по приведению в надлежащее состояние решеток упомянутого подвального помещения, тем самым не была обеспечена безопасность жильцов дома, защита их жизни и здоровья, в том числе детей.

Прокурор Пролетарского района Саранска направил материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения было возбуждено уголовное дело, расследование которого находится на контроле прокуратуры.

Также читайте о том, что в Мордовии представители ветеринарной службы скрывали свои доходы.

Источник: epp.genproc.gov.ru