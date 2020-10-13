В Чамзинском районе сгорела баня

В Чамзинском районе произошел пожар, который уничтожил баню.

В ночь на 12 октября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в населенном пункте Сабур-Мачкасы. На улице Советской загорелась баня. Пламя полностью уничтожило постройку на площади, составляющей 50 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного происшествия никто не пострадал.

В настоящее время специалисты выясняют, что стало причиной возгорания бани.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru