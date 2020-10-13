Мордовия стала одним из лидеров по реформированию системы обращения с отходами

Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин назвал Мордовию в числе лидеров по реформированию системы обращения с отходами.

Также в лидерах по темпам осуществления мусорной реформы оказались Московская, Нижегородская области, Татарстан, Тюменская, Ивановская и Саратовская области.

Хабаровский край, Тува, Еврейская автономная область и Архангельская область были названы регионами-аутсайдерами с точки зрения реализации реформирования системы обращения с отходами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru