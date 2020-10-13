В Саранске разыскиваются мужчина и женщина, подозреваемые в краже одежды

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов разыскиваются мужчина и женщина, которые подозреваются в краже одежды из сетевого спортивного магазина.

Неизвестные мужчина и женщина 9 октября, находясь в сетевом спортивном магазине, работающем на базе торгового центра, расположенного по адресу – улица Советская, похитили три мужские футболки, брюки и джемпер, общая стоимость которых составляет 8,5 тыс. рублей.

Все, кто что-либо знает о личностях или местонахождении разыскиваемых граждан, могут сообщить необходимые сведения по следующим телефонным номерам: 8(8342)29-90-02, 89997780258 или 102.

Ранее сообщалось о том, что в Мордовии разыскивается пропавший без вести житель Темникова.

Источник: 13.мвд.рф