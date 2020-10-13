В Мордовии два жителя Марий Эл пойдут под суд по обвинению в покушении на сбыт наркотиков

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении двух жителей Марий Эл, обвиняемых в покушении на сбыт наркотиков.

В июле нынешнего года два жителя Йошкар-Олы 1997 и 2000 годов рождения приехали в Атяшевский район, где из так называемого тайника забрали наркотики, за которые ранее перечислили продавцу деньги. В селе Большие Манадыши парни были задержаны стражами порядка. У обвиняемых были изъяты гашиш массой более 101 г и каннабис массой 0,93 г. Молодые люди планировали сбыть запрещенные вещества на территории Марий Эл.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемых находятся на рассмотрении суда.

Также читайте о том, что в Саранске возбудили уголовное дело по факту падения ребенка в подвал.

Источник: 13.мвд.рф