В Мордовии сотрудники ГИБДД провели операцию «Безопасный регион»

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции провели оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Безопасный регион».

За один день проведения указанного оперативно-профилактического мероприятия сотрудниками ГИБДД было выявлено 108 фактов нарушения ПДД, самыми частыми из которых являются непредставление преимущества в движении пешеходам, выезд на встречную полосу, тонировка транспортных средств, управление машиной без использования ремней безопасности.

Кроме того, были выявлены два водителя, которые повторно управляли транспортными средствами в состоянии опьянения.

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Источник: 13.мвд.рф