В Саранске 41-летнего мужчину осудили за мошенничество

В Саранске суд вынес приговор в отношении 41-летнего гражданина, обвиняемого в мошенничестве.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что в 2018 году министерством культуры, национальной политики, туризма и архивного дела Мордовии были выделены республиканские бюджетные денежные средства на ремонтные работы на нескольких объектах в Саранске. В дальнейшем осужденный и возглавлявший в тот период времени указанное министерство мужчина под видом выполнения и оплаты ремонтных работ на двух объектах через аффилированную организацию совершил хищение более 5 млн рублей из бюджета.

Решением суда в отношении преступника была избрана мера наказания в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы.

В скором времени приговор выслушает бывший министр культуры, национальной политики, туризма и архивного дела республики.

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Источник: mordovia.sledcom.ru