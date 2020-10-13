Житель Саранска добровольно выдал полицейским найденное охотничье ружье.

Несколько дней назад в дежурную часть ОП №3 УМВД России по Саранску обратился 42-летний местный житель. Мужчина выдал гладкоствольное одноствольное охотничье ружье.

Гражданин пояснил, что некоторое время назад приобрел дом и сарай у пожилой горожанки. При разборе ветхой придомовой постройки он обнаружил ружье, завернутое в полиэтилен. Выяснилось, что ранее оружие принадлежало супругу продавшей ему жилье женщины. Несколько лет назад владелец ружья скончался, а его жена о наличии оружия ничего не знала.

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Источник: 13.мвд.рф