Житель Саранска, притворившись глухонемым, похитил мобильный телефон

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов был задержан местный житель, который похитил мобильный телефон, притворившись глухонемым.

Выяснилось, что некоторое время назад горожанин зашел в магазин, расположенный по адресу – улица Косарева, и жестами пояснил работнице торгового заведения, что является глухонемым, хотя в действительности и слышит, и разговаривает отлично. Затем парень написал на листке модель мобильного телефона, который намерен приобрести. Девушка предоставила покупателю нужный смартфон. После этого парень жестами попросил для сравнения принести ещё один гаджет. Когда девушка направилась к полкам с товаром, гражданин забрал находящийся на столе мобильный телефон и убежал.

Украденный гаджет парень сдал в ломбард, получив за это 13 тыс. рублей. Деньги горожанин не успел потратить, но заявил, что планировал купить подарок своей девушке.

В отношении жителя Саранска было возбуждено уголовное дело.

Также читайте о том, что житель Саранска добровольно выдал полицейским найденное охотничье ружье.

Источник: 13.мвд.рф