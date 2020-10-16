В Теньгушево сгорел жилой дом

В Теньгушево произошел пожар, который уничтожил жилой дом.

В ночь на 15 октября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Заречной. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит жилой дом №4.

По предварительной информации, во время данного пожара никто не пострадал.

Пламя полностью уничтожило жилой дом на площади, составляющей 120 квадратных метров.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru