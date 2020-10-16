В УФСИН РФ по Мордовии выбрали лучший отдел охраны

В УФСИН РФ по Мордовии были подведены итоги служебной деятельности отделов охраны учреждений за девять месяцев 2020 года.

В основу рейтинговой оценки отделов охраны входят несколько критериев, среди которых организация практической службы караула, состояние кинологической службы, инженерно-техническое обеспечение охраняемого объекта и организация служебно-боевой подготовки.

Кроме того, отдельно оцениваются кинологические группы и отделы инженерно-технического обеспечения, связи и вооружения учреждений.

Лучших результатов добились отделы охраны СИЗО-1, ИК-6, ИК-1.

Лучшие подразделениями кинологической службы работают СИЗО-1, ИК-7, ИК-1.

Лучшие отделы инженерно-технического обеспечения, связи и вооружения функционируют на базе ИК-6, ЛИУ-19, ИК-17.

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Источник: 13.fsin.su