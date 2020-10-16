В Мордовии установили график работы для кафе и ресторанов

В Мордовии был установлен особый график работы для кафе и ресторанов.

Работающие граждане в возрасте 65+ могут уйти на самоизоляцию. В этом случае застрахованным лицам будет оплачен больничный за период с 19 по 30 октября и со 2 по 13 ноября текущего года

Работодатели должны изменить график работы сотрудников и исключить их массовое пребывание в одном помещении (по возможности, ввести сменный график), перевести на удаленный режим не меньше 30% сотрудников, но это не касается тех, чье нахождение на работе критически важно.

В ресторанах, кафе, столовых, во всех предприятиях общественного питания ограничено время работы. Открытие предусмотрено не раньше 8:00; завершение - не позднее 23:00.

Все массовые мероприятия (банкеты, поминки) по-прежнему запрещены.

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Источник: adm-saransk.ru