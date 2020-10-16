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Житель Чамзинского района пытался украсть 120 литров дизельного топлива

Житель Чамзинского района пытался украсть 120 литров дизельного топлива

В Чамзинскогм районе был задержан местный житель, который подозревается в покушении на кражу дизельного топлива. 

Было установлено, что 27-летний житель указанного района, работающий водителем на одном из предприятий, пытался похитить 120 литров дизельного топлива. Действия молодого человека были пресечены сотрудниками полиции и службы безопасности предприятия. Топливо парень намеревался использовать для личных нужд,

В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело. 

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф