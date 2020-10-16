В Ардатовском районе горел комбайн

В Ардатовском районе произошло возгорание комбайна.

Днём 15 октября в селе Баево загорелась трава. Постепенно огонь охватил комбайн марки «Дон».

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Огонь повредил комбайн на площади, составляющей 12 квадратных метров.

В настоящее время специалисты выясняют, из-за чего загорелась трава.

Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru