В Ардатовском районе горел комбайн

В Ардатовском районе произошло возгорание комбайна.
Днём 15 октября в селе Баево загорелась трава. Постепенно огонь охватил комбайн марки «Дон».
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Огонь повредил комбайн на площади, составляющей 12 квадратных метров.
В настоящее время специалисты выясняют, из-за чего загорелась трава.
Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru