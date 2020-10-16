Житель Рузаевки пойдет под суд по обвинению в покушении на убийство жены

В Саранске суд вынесет приговор в отношении жителя Рузаевки, который обвиняется в покушении на убийство своей супруги.

В конце июня нынешнего года 40-летний житель Рузаевки, находясь в Саранске, спровоцировал ДТП на улице Павлика Морозова. Мужчина, находясь в салоне автомобиля, которым управляла его 35-летняя жена, вывернул руль, вследствие чего транспортное средство врезалось в жилой дом, а после этого его отбросило на прицеп.

Спустя месяц мужчина, подкараулив жену в подъезде её дома, нанес ей несколько ножевых ранений. Пострадавшая выжила.

Выяснилось, что обвиняемый на протяжении длительного периода времени не живет со своей женой. Летом мужчина и женщина находились в стадии бракоразводного процесса. Житель Рузаевки пытался восстановить отношения, дабы избежать окончательного разрыва, но супруга данную инициативу не поддержала. Мужчина, обидевшись на жену, решил её убить. Гражданин в день покушения приехал в Саранск, прихватив с собой нож. Изначально мужчина гостил у приятеля, вместе с которым распивал спиртные напитки, а затем направился к жене.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении Октябрьского районного суда Саранска.

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Источник: 13.мвд.рф