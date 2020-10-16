В Саранске была изъята из оборота фальшивая денежная купюра

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов была изъята из оборота поддельная денежная купюра.

Поддельная денежная купюра номиналом 5 тыс. рублей была обнаружена сотрудником банка при приеме наличных денежных средств от торгового представителя, который вносил на расчетный счет организации выручку в сумме более 70 тыс. рублей.

Предъявитель указанной банкноты пояснил, что осуществляет деятельность по оптовой реализации кондитерских изделий и бакалеи. В его обязанности входит прием заявок на доставку товара и сбор денежных средств с торговых точек по ранее доставленным товарам. Выяснилось, что фальшивая банкнота ему поступила от индивидуальной предпринимательницы, осуществляющей деятельность по оптово-розничной реализации кондитерских изделий. Последняя сообщила, что в торговом павильоне, где она осуществляет продажу, отсутствует видеонаблюдение. Тетрадь учета денежных купюр достоинством 5 тыс. рублей не ведется. Детектор определения подлинности денег имеется, но ввиду большого потока покупателей она им не пользуется. Кто оплатил товар фальшивой купюрой, женщина пояснить не смогла.

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Источник: 13.мвд.рф