Полицейские изъяли наркотики у безработного жителя Ковылкино

Сотрудники правоохранительных органов изъяли наркотики у безработного жителя Ковылкино.

В Рузаевке стражи порядка возле дома, расположенного по адресу – улица Жуковского, в вечернее время задержали 34-летнего безработного жителя Ковылкино, в ходе личного досмотра которого были обнаружены и изъяты синтетические наркотики массой 1,06 г.

Мужчина заявил, что приобрел запрещенное вещество на одном из сайтов для личного потребления.

В отношении жителя Ковылкино было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф