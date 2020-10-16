Житель Зубовой Поляны пытался дать взятку инспектору ДПС

В Зубовой Поляне сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который пытался дать взятку инспектору ДПС.

Недавно на улице Парамонова инспектором ДПС был остановлен автомобиль марки «Нива». За рулем транспортного средства находился 62-летний гражданин, у которого нет водительского удостоверения. Автомобилист предложил инспектору ДПС взятку в размере 50 тыс. рублей, дабы последний не составлял в отношении него протокол. Страж порядка отказался от денег.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что житель Рузаевки пойдет под суд по обвинению в покушении на убийство жены.

Источник: 13.мвд.рф