Житель Саранска, обвиняемый в нападении на пенсионера, пойдет под суд

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении жителя Саранска, который обвиняется в нападении на пенсионера.

В конце августа нынешнего года 38-летний житель Саранска, находясь на территории гаражного общества, расположенного возле посёлка Чекаевский Лямбирского района, напал на 90-летнего пенсионера. Обвиняемый ударил пострадавшего в спину, вследствие чего последний упал. Затем житель Саранска, скрутив старику руки, похитил 10 тыс. рублей и попытался скрыться, но был задержан владельцем одного из гаражей.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемого в настоящее время находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф