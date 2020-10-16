Жительница Лямбирского района подозревается в совершении краж

Сотрудники правоохранительных органов задержали жительницу Лямбирского района, которая подозревается в краже товаров из магазинов.

Стражами порядка было установлено, что 43-летняя жительница Лямбирского района 13 октября, находясь в Рузаевке, похитила из магазина, расположенного по адресу – улица Маяковского, шампунь, дезодоранты, маски для лица и другие косметические средства. Общая стоимость похищенных товаров составляет более 4,7 тыс. рублей.

Также было установлено, что 9 октября женщина похитила из магазина, расположенного по адресу – улица Советская, брюки, мужские футболки и джемпер общей стоимостью более 8 тыс. рублей.

В отношении жительницы Лямбирского района было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф