Жителя Саранска осудили за кражу денег с чужой банковской карты

В Саранске суд вынес приговор в отношении 30-летнего мужчины, обвиняемого в похищении денежных средств с чужой банковской карты.

В июле нынешнего года 30-летний житель Саранска возле одного из магазинов обнаружил банковскую карту, утерянную законным владельцем. Мужчина расплатился чужим платежным средством за товар в торговых точках города, а также приобрел топливо для транспортного средства на АЗС. После этого гражданин выбросил карту.

Решением суда в отношении горожанина была избрана мера наказания в виде 2 лет лишения свободы условно, а также лишения водительского удостоверения сроком на 10 месяцев.

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Источник: 13.мвд.рф