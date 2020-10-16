Две жительницы Саранска были ограблены мошенниками, представившимися работниками банков

Неизвестные мошенники, представившиеся сотрудниками банков, ограбили двух жительниц Саранска.

Двум жительницам Саранска 57- и 40-летнего возраста в один и тот же день позвонили неизвестные мужчины, которые представились сотрудниками банка и сообщили о попытке оформить кредит на имя горожанок посторонними лицами. Затем незнакомцы заявили, что женщины должны установить на свои мобильные телефоны программу удаленного управления, дабы они смогли предотвратить упомянутое преступное вмешательство. Гражданки выполнили требование и сообщили якобы работникам банка регистрационные данные установленного приложения. Затем незнакомцы сообщили, что горожанкам не стоит пользоваться смартфонами в течение 10 минут, пояснив, что нужно провести проверку безопасности мобильных телефонов и удалить вредоносные программы.

В итоге со счета 40-летней горожанки были списаны денежные средства в сумме 100 тыс. рублей. Вторая пострадавшая лишилась 519,5 тыс. рублей.

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Источник: 13.мвд.рф