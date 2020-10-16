Полицейские изъяли синтетические наркотики у безработного жителя Саранска

В Саранске сотрудники правоохранительных органов изъяли наркотики у безработного местного жителя.

В районе Юго-Западного шоссе стражами порядка был задержан 33-летний безработный житель Саранска, в ходе личного досмотра которого были обнаружены и изъяты синтетические наркотики массой 1,39 г.

Мужчина заявил, что приобрел запрещенное вещество на одном из сайтов для личного потребления.

В отношении жителя Саранска было возбуждено уголовное дело.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф