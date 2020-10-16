В Саранске сотрудники ГИБДД провели операцию «Перевозчик»

В Саранске сотрудники Госавтоинспекции 14 октября провели оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Перевозчик».

За один день проведения указанного мероприятия в Саранске было выявлено 18 нарушений, совершенных пассажироперевозчиками, среди которых техническая неисправность транспортного средства, отсутствие необходимой документации, невыполнение водителями требований ПДД в процессе дорожного движения.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф