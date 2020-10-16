В Мордовии осужденных женщин учат любить своих детей

Старшим психологом психологической лаборатории следственного изолятора №1 УФСИН РФ по Мордовии проводится работа, направленная на развитие эмпатии и эмоционального принятия собственных детей женщинами, которые обвиняются или же были осуждены по статье 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Важнейшей позицией работы является ответственность самого человека за свои действия и решения. Задача психолога и обучающегося состоит в том, чтобы как можно полнее понять его мир и поддержать во время принятия ответственного решения.

Целью программы является развитие ответственности женщины за свое поведение в отношении детей. Программа предполагает работу индивидуально и рассчитана на два занятия.

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Источник: 13.fsin.su