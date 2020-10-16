В УФСИН РФ по Мордовии прошло командно-штабное учение

На базе ИК-7 УФСИН РФ по Мордовии было проведено командно-штабное учение по теме.

Основными целями учения стали совершенствование знаний и умений сотрудников органов управления по подготовке предложений для принятия решения начальником при проведении специальной операции по розыску и задержанию бежавших осужденных.

В состав обучаемых входили сотрудники аппарата управления, сводного отряда и учреждений, подведомственных УФСИН РФ по Мордовии.

Легенда учений гласила, что в ИК-7 произошел групповой побег осужденных. Начальником УФСИН РФ по Мордовии было принято решение о подготовке и проведении специальной операции по розыску и задержанию бежавших осужденных силами и средствами сводного отряда.

В ходе командно-штабного учения были отработаны действия сотрудников группы управления ИК-7, оперативного штаба УФСИН в подготовке предложений для принятия решения на организацию розыска.

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Источник: 13.fsin.su