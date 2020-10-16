В Мордовии прошли проверки осужденных по месту жительства и работы

Сотрудниками участка, функционирующего в качестве исправительного центра на базе колонии-поселения №8 УФСИН РФ по Мордовии, совместно с представителями отдела МВД РФ по Зубово-Полянскому району проводятся совместные проверки осужденных по месту жительства и по месту работы.

В целях социальной адаптации положительно характеризующимся осужденным, состоящим на учете УФИЦ КП-8 УФСИН РРФ по Мордовии, разрешено проживание в п. Явас вне общежития УФИЦ с семьей.

Была осуществлена совместная проверка осужденных по месту жительства и по месту работы сотрудниками УФИЦ и участковым уполномоченным полиции А. Киселёвым.

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Источник: 13.fsin.su