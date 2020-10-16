В Мордовии пойдут под суд организаторы азартных игр

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении участников преступной группировки, обвиняемых в организации и проведении азартных игр.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что в период с декабря 2018 года по август текущего года три участника преступной группировки проводили азартные игры вне игорной зоны с использованием не менее 14 игровых аппаратов с электронными платами. Игорные заведения находились в садоводческом товариществе.

Обвиняемыми был извлечен доход в общей сумме около 1,15 млн рублей.

Кроме того, в нескольких игровых аппаратах содержались электронные платы, в памяти которых воспроизведены наборы игровых программ, исключительные права на которые принадлежат иностранной компании. Ей был причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 1,8 млн рублей.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемых в настоящее время находятся на рассмотрении суда.

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Источник: mordovia.sledcom.ru