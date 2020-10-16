В Саранске ведется посадка деревьев

В Саранске в настоящее время ведется сезонная высадка деревьев в рамках муниципального контракта.

На общественных пространствах деревья высаживают муниципальные предприятия Саранска. В этом сезоне будет посажено более 400 молодых насаждений. В настоящее время высадка ведется по улице Волгоградской. Здесь появится аллея из 140 саженцев клена и рябины.

Место для высадки деревьев в обязательном порядке проходит процедуру согласования со всеми ресурсоснабжающими организациями на предмет отсутствия на конкретном участке коммуникаций (кабелей и трубопроводов).

По информации пресс-службы администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru