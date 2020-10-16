В Лямбирском районе водитель иномарки сбил насмерть двух пешеходов

В Лямбирском районе произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.

Происшествие произошло вечером 15 октября на 266-м километре трассы, пролегающей между Нижним Новгородом и Саратовом. Автомобиль марки «Рено» совершил наезд на двух мужчин 39- и 68-летнего возраста, которые пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. За рулем иномарки находился 67-летний гражданин.

От полученных телесных повреждений пешеходы скончались на месте происшествия.

Известно, что на верхней одежде погибших не было светоотражающих элементов.

Кроме того, упомянутый пешеходный переход не был оборудован стационарным наружным освещением.

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Источник: гибдд.рф