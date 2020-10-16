В Атяшевском районе ДТП унесло жизнь 20-летнего парня

В Атяшевском районе в результате столкновения мопеда и автомобиля погиб 20-летний молодой человек.

ДТП произошло вечером 15 октября на 37-м километре дороги, соединяющей Комсомольский, Атяшево, Ардатов, Тургенево и границу с Чувашией. По предварительной информации, 20-летний гражданин, управлявший мопедом, в определенный момент движения допустил выезд транспортного средства на встречную полосу, где оно столкнулось с автомобилем марки ВАЗ-21099.

Водитель мопеда был госпитализирован в районную больницу. В медицинском учреждении молодой человек скончался.

Известно, что некоторое время назад водитель мопеда был лишен права управления транспортным средством.

Также читайте о том, что в Лямбирском районе водитель иномарки сбил насмерть двух пешеходов.

Источник: гибдд.рф