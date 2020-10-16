В Краснослободском районе в результате ДТП пострадал 29-летний автомобилист

В Краснослободском районе произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого пострадал 29-летний гражданин.

Происшествие произошло вечером 15 октября на 100-м километре дороги, пролегающей между Саранском и федеральной трассой М-5 «Урал». По предварительной информации, 29-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Нива», не рассчитав безопасную дистанцию, врезался в двигавшийся впереди автомобиль марки «Фольксваген». После этого первое транспортное средство выехало на встречную полосу, а затем столкнулось с автомобилем марки «Лексус».

Пострадал водитель «Нивы». Автомобилист был госпитализирован в районную больницу.

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Источник: гибдд.рф