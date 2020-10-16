В Рузаевке водитель иномарки сбил женщину на пешеходном переходе

В Рузаевке 69-летняя женщина попала под колёса иномарки на пешеходном переходе.

ДТП произошло днём 15 октября на пересечении улиц Петрова и Маяковского. Было установлено, что 67-летний водитель автомобиля марки «Мерседес» совершил наезд на 69-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

Медицинская помощь была оказана пострадавшей на месте происшествия.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф