В Саранске в результате пожара погиб мужчина

В Саранске произошел пожар, в результате которого погиб мужчина.

Утром 16 октября огонь вспыхнул в одной из квартир жилого дома №62, расположенного по адресу – улица Веселовского. Пожар обнаружили соседи, заметившие, что из окна квартиры №8 идет черный дым.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники пожарно-спасательной части №3 ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Во время ликвидации возгорания пожарными был обнаружен труп мужа хозяйки квартиры 1959 года рождения.

Площадь пожара составила 6 квадратных метров.

Причина возгорания в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru