В Рузаевке прошли пожарно-тактические учения на площадке вагоностроительного предприятия завода АО «Рузхиммаш».

Легенда учений гласила что в результате нарушения правил пожарной безопасности произошло возгорание в покрасочной камере производственного цеха №2. Сотрудники предприятия сообщили о пожаре в службу спасения, провели эвакуацию персонала из здания и предприняли меры по тушению пожара.

В ходе учений из производственного корпуса цехов №№2 и 3 были эвакуированы 55 человек.

Представители пожарно-спасательного гарнизона спасли двух условно пострадавших. Сотрудники заводского здравпункта, а также санитарного поста гражданской обороны оказали им первую медицинскую помощь. Затем пожарные приступили к тушению условного пожара, а сотрудники предприятия получили возможность применить на практике огнетушитель.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru