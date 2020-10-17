В Ковылкинском районе сгорела заброшенная постройка

В Ковылкинском районе произошел пожар, который уничтожил заброшенную постройку.

Днём 16 октября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Новое Мамангино. На улице Центральной загорелась заброшенная постройка. Огонь уничтожил строение на площади 12 квадратных метров

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

В настоящее время специалисты выясняют, что стало причиной возгорания заброшенной постройки.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru